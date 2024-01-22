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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تكشف عن هواتف Galaxy S24 خلال فعالية تعريفية @SamsungLevant #SamsungUnpacked #GalaxyS24 #GalaxyS24Ultra #GalaxyAI وطنا اليوم –  كشفت شركة “

22 يناير 2024
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تكشف عن هواتف Galaxy S24 خلال فعالية تعريفية @SamsungLevant #SamsungUnpacked #GalaxyS24 #GalaxyS24Ultra #GalaxyAI وطنا اليوم –  كشفت شركة “

وطنا اليوم – كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مؤخراً عن أحدث إصدارات علامة “سامسونج” من سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة في عالم الهواتف الذكية، متمثلة بهواتف Galaxy S24، وGalaxy 24+، وGalaxy S24 Ultra، وذلك في أول ظهور لها في المملكة قبل الإطلاق الرسمي الذي جرى في إطار الحدث العالمي السنوي #samsungupacked، والذي أقامته الشركة الأم لهذا العام تحت شعار “ترقبوا Galaxy AI”، في سان هوزيه في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الخطوة جاءت على هامش فعالية خاصة أقامتها الشركة لتعريف نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمدونين التقنيين البارزين بالهواتف، مستعرضة ضمنها ما تتمتع به من إمكانات ومزايا وخصائص تقدم مجتمعة تجربة لا تضاهى، وتعد الثمرة التي نتجت عن تمازج إرثها الابتكاري ضمن الأجيال السابقة، وبذرتها الجديدة في عالم تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وقد حظي الحضور بفرصة تجربة الهواتف الجديدة التي تتميز لهذا العام بألوانها العديدة والمستوحاة من العناصر الطبيعية، وبقوة أدائها، فضلاً عن جمالية تصميمها، مع شاشة أكبر وبذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة أعلى تتيح استخدام الهاتف لمدة تصل إلى 31 ساعة. وتتميز الهواتف بكاميرات احترافية متضمنة تقنيات حديثة كمساعد التصوير وخاصية Nightography Zoom.
هذا وكانت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” قد أطلقت في الثامن عشر من شهر كانون الثاني للعام الجاري 2024 حملة للطلب المسبق على سلسلة هواتف Galaxy S24، والتي سيحصل الزبائن لدى شرائهم من خلال أي من معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو من خلال متجر سامسونج الإلكترونيStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s24-ultra/buy/)، على العديد من المزايا الإضافية التي تقدمها الحزم المتنوعة التي تشملها الحملة.


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