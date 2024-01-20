بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الملك وولي العهد شرفوني بانتداب معالي المستشار كنيعان البلوي بزيارتي.

20 يناير 2024
الملك وولي العهد شرفوني بانتداب معالي المستشار كنيعان البلوي بزيارتي.

محمود الزيودي
كاتب وفنان
شرفني جلالة سيدنا عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهد المملكة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني . بإيفاد مستشاره اللواء كنيعان باشا البلوي بزيارتي في بيتي بغريسا للإطمئنان على صحتي وأحوالي … لا أجد الكلمات التي تفي بهذه المكرمة الملكيّة السامية المستمرة في علاقة الهاشميين بشعبهم منذ المملكة الأولى وحتى المملكة الرابعة التي بدأنا نحتفل بيوبيلها الفضي . قلمي ولساني يا سيدنا يلهجان بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظك تاجاً على رؤوسنا . ويقوي من عزائمك لخدمة وطنك وشعبك . في خضم الأعاصير التي تحيط به . والدعاء موصول الى ولي عهدك وساعدك الأيمن الذي لا يكل عن الحركة لنفس الغاية التي تسعى لها … مولاي … أطلق الأردنيون الأنباط على ملكهم لقب راحم عمهو وهي بالنبطية الملك المحب لشعبه … وذات حصار من وكلاء روما من اليهود والرومان … قرر سك عملة ذهبية جديدة ليثبت للعالم أن مملكته وشعبه أقوى من مؤامراتهم … عاتب الفنان الذي رسمه يخطو بين الكرسي والباب … أنت لم ترسمني وأنا جالس … قال الفنان … يا راحم عمهو . انت دائم الحركة لا تجلس باسترخاء مرة واحدة … أنا أرسم من وحي حياتك … من قال إن التاريخ لا يعيد نفسه ؟؟؟ يا سيدنا … إن مكرمتك لي وأنا أخطو نحو الثمانين من عمري . تعادل جميع الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها في حياتي … تقبل ولائي واخلاصي ودعواتي دائماً لك بالتوفيق لخدمتنا جميعاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:53

فرع الحزب المدني الديمقراطي الأردني في محافظة المفرق يعقد اجتماعه الأول

23:27

“بمثل هذا الرجل تنهض الأوطان” عنوان رسالة شكر من نادي لب الى مدير مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني للسباب في مادبا

22:53

فارس الحباشنة يكتب:مشهد تهافت الاردنيين في وسط البلد على محل حلويات اخطر على الاردن من حرب غزة و تهديدات نتنياهو و بن غفير

22:46

تجاوزات على هامش انعقاد المؤتمر العام لاحد الأحزاب…خطير ويدعو للقلق

22:08

“حرّيات الأعيان” تؤكد دعمها لجهود مكافحة المخدرات، وتشيد بأداء الأمن العام

21:57

الرياحي يكتب: الجيش العربي حارس الأرْدُنّ وسده المنيع دوماً وأبداً

21:44

البلوي يزور الكاتب التلفزيوني والاديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود عليوي الزيودي للاطمئنان على صحته

21:40

الفرح تكرم الرواجيح لجهوده في دعم القطاع الطبي في مادبا

21:34

سفراء هولنديون يحتجون بقوة على موقف بلادهم !!

21:24

“المهندسين” تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

21:19

النظامي يحصل على الماجستير في الصحافة الاستقصائية

21:17

نشامى الأمن العام يواصلون تحقيق الإنجازات في رياضتي الجودو ورفع الأثقال

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله