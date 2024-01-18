بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الصحة العالمية:استعدوا لمواجهة وباء X

18 يناير 2024
الصحة العالمية:استعدوا لمواجهة وباء X

وطنا اليوم:دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X، معربا عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء حتى مايو المقبل.
مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء Xالعالم يخطط لمواجهة جائحة دولية خطيرة يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا
وفي حديث في حلقة نقاش بعنوان “الاستعداد لمرض X” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال غيبريسوس إن “اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة”.
وسلط الضوء على مصطلح “المرض X”، الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018، مؤكدا على حتمية الأحداث غير المتوقعة.
ودعا غيبريسوس إلى عدم مواجهة الشكوك دون الاستعداد وشجع إلى الاستعداد للمجهول المحتمل، مؤكدا أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض X.
وشدد على أهمية الصحة الأولية، مشيرا إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، مضيفا: “الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، بدءا من الاستعداد… فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد”.
وفي معرض تسليط الضوء على الموعد النهائي في مايو 2024 لاتفاقية الوباء، أعرب غيبريسوس عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه إذا فشل الجيل الحالي، ذو الخبرة المباشرة في التحرك، فإنه يشك في نجاح الجيل القادم، مشددا على أنه “من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله