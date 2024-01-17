بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تدمير 6 دبابات من نوع ميركافا وناقلة جند في مخيم المغازي

17 يناير 2024
تدمير 6 دبابات من نوع ميركافا وناقلة جند في مخيم المغازي

وطنا اليوم:نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عمليات نوعية، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم 103 بقصف جوي وبحري وبري متواصل.
وقالت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في رسالة عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، إن المجاهدين أكدوا تدمير 6 دبابات للاحتلال من نوع “ميركافا” وناقلة جند، إضافة إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة للاحتلال بعبوة مضادة للدروع.
وأضافت أن المجاهدين قنصوا 4 من جنود الاحتلال تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا كذلك قوة خاصة مكونة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر.
وأشارت كتائب القسام إلى أن المقاومين فجروا عبوة مضادة للأفراد (رعدية) بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزوا عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله