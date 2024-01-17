تدمير 6 دبابات من نوع ميركافا وناقلة جند في مخيم المغازي

وطنا اليوم:نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عمليات نوعية، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم 103 بقصف جوي وبحري وبري متواصل.

وقالت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في رسالة عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، إن المجاهدين أكدوا تدمير 6 دبابات للاحتلال من نوع “ميركافا” وناقلة جند، إضافة إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة للاحتلال بعبوة مضادة للدروع.

وأضافت أن المجاهدين قنصوا 4 من جنود الاحتلال تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا كذلك قوة خاصة مكونة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر.

وأشارت كتائب القسام إلى أن المقاومين فجروا عبوة مضادة للأفراد (رعدية) بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزوا عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل