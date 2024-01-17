بنك ABC في الاردن يدعم مركز الامل للتربية الخاصة التابع لجمعية الصحة النفسية ‎

وطنا اليوم:تعزيزا لروح التكافل والتعاون بين افراد المجتمع، فقد قام بنك ABC في الاردن بالمساهمة في تقديم الدعم لمركز الامل للتربية الخاصة التابع لجمعية الصحة النفسية والذي يقوم على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 12 – 60 سنة.

وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام للبنك “يأتي دعم البنك للمركز حرصا منه على تأدية واجبه الوطني تجاه هذه الفئة من المجتمع الممثلة بذوي الاحتياجات الخاصة، وان ما نقوم به يأتي من منطلق اهتمامنا بالفئات الأقل حظاً ولتقديم الخدمة الإنسانية والاجتماعية لهم، وهذا جزء من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.

هذا وقد تأسست جمعية الصحة النفسية عام 1970 وهي اولى الجمعيات الوطنية المتخصصة في الاردن التي تعني بتدريب وتعليم وتاهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من التكيف الاجتماعي والنفسي من خلال البرامج المتخصصة المقدمة لهذه الفئة.