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نقل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج

منذ ساعتين
نقل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج

وطنا اليوم:نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد، تلبية لطلب نقابة الصحفيين المصرية.
وقالت النقابة في بيان إنها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.
وتقدمت النقابة بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.
ووجه الدحدوح الشكر لمصر ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.
والجدير بالذكر أن الدحدوح فقد عددا من أفراد أسرته، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. ففي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي استشهد زوجة وابن وابنة الدحدوح باستهداف الاحتلال منزلا نزحت إليه العائلة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير الحالي، اغتال الاحتلال حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا في قصف سيارتهم في رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة


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