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كابيتال بنك يعزز مميزات بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائه من قطاع الشركات ويضيف ميزة السحب‎

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك يعزز مميزات بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائه من قطاع الشركات ويضيف ميزة السحب‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن إطلاق نسخة جديدة ومحسنة من بطاقة إيداع الصراف الآلي المخصصة لعملائه من قطاع الشركات، بإضافة خاصية السحب بما يلبي احتياجاتهم.
ويتيح الإصدار الأولي من البطاقة لعملاء البنك من الشركات إيداع ما يصل إلى 19 ألف دينار و45 شيكاً يومياً من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، وسحب ما يصل إلى 10 آلاف دينار لكل بطاقة، بما يتماشى مع صلاحيات الشركة كما هو محدد في شهادة التسجيل. ويمكّن هذا التحسين الاستراتيجي العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بمزيد من المرونة والكفاءة.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي: “نتفهم الطبيعة الديناميكية للمتطلبات المالية لعملائنا، وهدفنا هو تقديم حلول مخصصة تتوافق مع احتياجاتهم الفريدة. إن إدخال ميزة السحب إلى بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائنا من قطاع الشركات تعكس التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مريحة وشاملة لهم.”
وأضاف الكردي: “نحرص على إيجاد طرق مبتكرة لتبسيط وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية، حيث تعد إضافة ميزة السحب بمثابة دلالة على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائه من الشركات والمؤسسات.”
يمكن للعملاء من قطاع الشركات الأعمال الاطلاع على المزيد من المعلومات حول بطاقة الإيداع الصراف الآلي للأعمال على موقع كابيتال بنك الإلكتروني https://www.capitalbank.jo/en/institutional
أو الاتصال بخدمة العملاء 5100321- 6- 962+ أو زيارة أقرب فرع لكابيتال بنك.


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