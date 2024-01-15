والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة فاطمة محمد عبدالهادي عربيات

أرمة المرحوم الحاج محمد عبدالله عربيات، ووالدة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الأستاذ الدكتور وائل عربيات، واللواء الطبيب متقاعد منير عربيات، والأستاذ الدكتور بشير عربيات، ونائب أمين عام حزب العدالة والإصلاح نذير عربيات، والرائد المتقاعد منذر عربيات.

والتي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين الموافق 15 كانون الثاني 2023، حيث سيوارى جثمانها الطاهر الى مثواها الأخير عقب صلاة العصر من مسجدها مسجد فاطمة الزهراء في منطقة أم زيتونة/ مغاريب السلط الى مقبرة أم خروبة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر في ديوان زوجه المرحوم الحاج محمد عبدالله عربيات الكائن في منطقة أم زيتونة /مغاريب السلط مقابل مسجدها مسجد فاطمة الزهراء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.