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بنك ABC في الأردن يدعم الجمعية الملكية لحماية الطبيعه

منذ ساعة واحدة
بنك ABC في الأردن يدعم الجمعية الملكية لحماية الطبيعه

وطنا اليوم:في اطار حرص بنك ABC في الاردن على حماية البيئة ودعم المبادرات الرامية الى الحفاظ على غاباتنا ومحمياتنا وحمايه الطبيعة في الأردن بشكل عام، فقد واصل البنك نهجه القائم على الاستمرار في تأدية مهامه للحفاظ على الطبيعة وذلك من خلال دعم برامج الجمعية الملكية لحماية الطبيعه ومن خلال المساهمة في إعادة تأهيل نظام الطاقه الشمسية في محمية غابات دبين لاستمرار فعاليته في حماية البيئة والطبيعة والتقليل من مخاطر التغير المناخي وانبعاثات الكربون.
كما وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته بمواصلة دعم البنك للجمعية الملكية لحماية الطبيعه وذلك لمساعدتها على الاستمرار في تأدية مهامها في الحفاظ على البيئة وأن هذا الدعم يأتي ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على المحافظة على البيئة و إعطائها أولوية كبرى خاصه وان محمية غابات دبين تعد من اهم المحميات الطبيعية في المملكه الأردنية الهاشمية حيث سيشكل دعم البنك خطوه مهمه للتخفيف من الانبعاثات الكربونية CO2 والتصدي لمخاطر التغير المناخي.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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