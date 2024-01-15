المصفاة : 4 محطات لغسيل أسطوانات الغاز بطاقة إنتاجية 2800 أسطوانة في الساعة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، الاثنين، إنّه يوجد في الأردن 4 محطات لغسيل أسطوانات الغاز بطاقة إنتاجية 2800 أسطوانة في الساعة.

وأضاف البشايرة، أن وحدة تنظيف الأسطوانات تكون في بداية وحدة الإنتاج وتمر على آلة تنظيف الأسطوانة.

وأشار إلى أن مصفاة البترول تتابع باستمرار التطورات والتحديثات عالميا فيما يخص المعدات المستخدمة داخل الشركة سواء المعدات التي تتعلق بتعبئة أسطوانة الغاز أو المعدات الأخرى التي تتعلق بالمشتقات النفطية الأخرى.

وتسعى شركة مصفاة البترول لإدخال أي معدات فيها تحسين سواء لأسطوانات الغاز أو سلامة المنتجات الأخرى.

وأدخلت الشركة العام الماضي وحدة لتنظيف أسطوانات الغاز في محطة تعبئة أسطوانات الغاز في محطة أبو علندا في عمّان، وفي ضوء نجاح هذه التجربة تم تعميمها على محطات التعبئة الأخرى.

وأشار البشايرة إلى وجود 3 محطات لتعبئة أسطوانات الغاز “عمّان، الزرقاء، وإربد” حيث تم ترتيب وحدة تنظيف أسطوانات الغاز في محطة غاز الموقع ومحطة غاز إربد، إضافة إلى محطة جديدة في محطة غاز الموقع.

وبين البشايرة أن كل وحدة تنظيف في الساعة 700 أسطوانة.