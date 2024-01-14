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كابيتال بنك ينظم بطولة كرة السلة الأولى لموظفيه في أجواء عائلية حماسية‎

منذ ساعتين
كابيتال بنك ينظم بطولة كرة السلة الأولى لموظفيه في أجواء عائلية حماسية‎

وطنا اليوم:في ضوء التزام كابيتال بنك المتواصل بتعزيز رفاهية موظفيه وتقوية الروابط الأسرية بينهم، نظمت لجنة النشاط الاجتماعي في البنك بطولة كرة السلة الأولى، وذلك في النادي الأرثوذكسي.
وشكلت هذه البطولة التي شارك فيها سبعة فرق، يتألف كل منها من خمسة لاعبين، محطةً مهمةً ضمن أنشطة اللجنة الاجتماعية للبنك، حيث تنافست هذه الفرق بحيوية وروح رياضية عالية.
ولإضافة المزيد من البهجة، شاركت عائلات وأطفال الموظفين في أنشطة تفاعلية وترفيهية مثل الرسم على الوجوه وعرض الساحر وفرقة عجقة.
وفي ختام البطولة قام رئيس اللجنة الاجتماعية السيد علي أبو صوي بتتويج الفرق الفائزة، حيث تجسد هذه البطولة التزام كابيتال بنك المستمر في تعزيز صحة موظفيه البدنية والعقلية وتقوية الروابط بينهم وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، من خلال تشجيع وإقامة الأنشطة والفعاليات البدنية وخلق فرص للمشاركة والاستمتاع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توفير بيئة عمل أقوى وأكثر إيجابية، ويرسخ مكانة البنك كرائد في رعاية بيئة عمل إيجابية وداعمة لموظفيه.


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