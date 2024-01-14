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جت الناقل الوطني لموقع تلفريك عجلون

منذ 3 ساعات
جت الناقل الوطني لموقع تلفريك عجلون

وطنا اليوم:وقع في مقر ادارة شركة النقليات السياحية الأردنية “جت” اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية بهدف تعزيز ودعم السياحة الداخلية والنقل بين عمان وموقع انطلاق تلفريك عجلون.
وأكد الدكتور خالد ذيب اللحام، مدير عام شركة “جت” ، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الحركة السياحية في خدمة الاقتصاد الوطني وضمان حركة نقل ثابت باتجاه تلفريك عجلون والذي يمثل منتج سياحي جديد في الأردن.
وأشار اللحام إلى أن الشركة ستبدأ تسيير الرحلات باتجاه موقع انطلاق تلفريك عجلون من مكتب العبدلي والدوار السابع والعودة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، مع توفير خدمات حجوزات النقل في جميع مكاتب شركة “جت” بسعر ٥ دنانير للبالغين و ٣ دنانير للأطفال دون سن العاشرة، ومجاناً للأطفال دون الثلاث سنوات (للمواصلات فقط)، واتاحة شراء تذاكر الصعود على التلفريك من مكاتب الشركة ايضا وحسب الاسعار المعلنة من قبل المشغل للتلفريك.
وصرح السيد يوسف عرفات، مدير عام مجموعة المناطق الحرة والتنموية، أن هذه الاتفاقية تمثل تعاوناً مشتركاً بين المجموعة الأردنية وشركة “جت” ، بغاية تعزيز المنتج السياحي الأردني من خلال انطلاق رحلات بمواعيد ثابتة إلى تلفريك عجلون، تسهيلا لوصول الزوار والمهتمين للموقع بسهولة وبأعلى مستويات الخدمة الآمنة، مؤكداً اختيار العلامة التجارية “جت” للنقليات لما تمتاز به من سمعة ممتدة لسنوات طويلة في النقل المتخصص السياحي الامن وبأعلى مستويات الراحة.
وأكد عرفات أن هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية الشركة إلى تقديم الخدمة بصورة تفضيلية للمواطنين والمقيمين الراغبين في زيارة التلفريك ضمن برامج يومية تتضمن التنقل وتذكرة الدخول للتلفريك من نقطة بيع واحده.


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