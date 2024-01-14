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وفاتان وإصابات بتصادم مركبتين وشاحنة على طريق المطار

منذ ساعتين
وفاتان وإصابات بتصادم مركبتين وشاحنة على طريق المطار

وطنا اليوم:توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فجر الأحد، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وشاحنة على طريق المطار، قرب جسر مرج الحمام.
وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الإصابات والوفاتين، إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.
وتؤكد دائما إدارة السير ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتفقد التجهيزات الفنية للمركبة والقيادة بحذر، والابتعاد عن السرعات، واستخدام الهاتف النقال.
ونوه مندوب إدارة السر على جاهزية كوادر السير للتعامل مع المنخفض الجوي وهطول الأمطار من خلال وضع خطة شاملة، داعيا المواطنين عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لأي مساعدة


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