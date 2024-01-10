سياحة الاعيان تزور كلية الاثار بالجامعة الاردنية

وطنا اليوم:زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان برئاسة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، اليوم الاربعاء ، كلية الاثار والسياحة في الجامعة الاردنية

جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الاردنية معالي الدكتور نذير عبيدات ، وعميد كلية الاثار والسياحة زياد الرواظية، وكل من السادة الاعيان العين محمد الازايدة،العين خير الدين هاكوز ،العين عبدلله مطر، العين فاضل الحمود ،العين ميسون العتوم

وفي مستهل اللقاء تم قراءة الفاتحة على ارواح شهدائنا في فلسطين، وللجيش العربي الباسل لتقديمه ارواحه فداءً لحماية بلادهم والحفاظ على امنها واستقرارها

اكد العين الهندي ان السياحة في الاردن تشكل الرافد الاساسي للاقتصاد الوطني ، اذ بلغت الايرادات السياحية لعام ٢٠٢١ مليار وثمانية بالعشرة من المليار ، وفي عام ٢٠٢٢ ارتفعت بشكل مضاعف لتصل عن ٤ مليار ، وفي سنة ٢٠٢٣ كادت ان تصل الى ٥ مليار، مما يعطي مؤشر بالصعود المتنامي للقطاع السياحي ، بشكل لافت وواضح،واوضح منوهاً الى التوجيهات الملكية سامية ومتابعات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله كان لها الدور الاكبر لما نحن عليه الان .

واشار الى دور الطلبة في المستقبل القادم في تمثيل القطاع السياحي بأحسن صورة، ليصبحوا سفراء لدولتهم في الدول المجاورة، وتذليل التحديات وتحويلها الى فرص واعدة ، ايمانا بان السياحة في العالم هي البترول الذي لا ينضب، ولكونها تشكل رافدا كبيرا في الاقتصاد الاردني.

وقال عبيدات إن الجامعة الأردنية تحرص دوما على إيجاد فرص للتواصل المباشر بين الأساتذة والطلبة في جميع القطاعات؛ ولهذا جاء لقاء اليوم للتحاور مباشرة وتحديد ما يريده قطاع السياحة من عوامل تعمل على تطويره وتأهيل الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على الدخول إلى هذا القطاع المهم والحيوي بكفاءة عالية وقدرات كبيرة، مؤكدا على كفاءة الأردنيين العاملين في السياحة في الخارج، ولذا تعمل الجامعة الأردنية بكل جهد على وضع الخطط الدراسية المُدعّمة بمساقات تكسب الطالب مهارات متقدمة في التواصل وتضعه في مقدمة المطلوبين للوظائف المناسبة.

وتهدف الزيارة الى التواصل المباشر بين المدرسين والطلبة مع صناع القرار في قطاع السياحة للوقوف على كل متطلباتهم ومساعدتهم وأخذ الملاحظات للبناء عليها للوصول الى خطط تأهل الطالب لسوق العمل