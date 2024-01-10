الموت يفجع الصحفي وائل الدحدوح مجددا

وطنا اليوم:أفاد مصدر مساء الثلاثاء، باستشهاد أبناء عمومة الصحفي وائل الدحدوح يحيى وأحمد أنيس الدحدوح، في قصف طال مركبتهما في قطاع غزة.

ولفت أن الشهيدين ارتقوا بيوم استشهاد نجل وائل الدحدوح الصحفي حمزة الدحدوح، فيما نشرت وسائل إعلام فلسطينية نبأ وفاتهما اليوم.

وقبل يومين اغتال الاحتلال حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا في قصف سيارتهم في رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.

ولم تكن المرة الأولى التي يفقد فيها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح أحد أبنائه، ففي 25 تشرين الأول/ أكتوبر شن الاحتلال غارات القص واستهدف منزل الدحدوح مما أسفر عن استشهاد أفراد عائلته ومنهم زوجته وابنه وابنته، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال على منازلهم.

العدوان على غزة

يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والتسعين، بقصف من الجو والبحر والبر، بينما تتوالى مجازر الإبادة بحق المدنيين والأبرياء.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد من ارتقوا في قطاع غزة 23,210 شهداء، فيما أصيب نحو 59,167 فلسطينيا بجروح منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

و أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 519 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 176 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول