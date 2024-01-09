كابيتال بنك ينهي المرحلة الأخيرة للتحول إلى الطاقة المتجددة‎

وطنا اليوم:في تأكيد على التزامه الكبير بالاستدامة والمسؤولية البيئية، أعلن كابيتال بنك عن استكمال المرحلة الأخيرة من تحول جميع مبانيه إلى الطاقة المتجددة.

ويتوافق هذا المشروع الطموح، الذي نفذته إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع الخاصة وإدارة المرافق في كابيتال بنك، مع خطط البنك في توفير الطاقة وخدمة خططه التوسعية المستقبلية باستدامة.

وسيتمكن كابيتال بنك بفضل شبكة قوية مكونة من ثلاث محطات للطاقة المتجددة تم بنائها في مواقع استراتيجية (اثنتان في السلط وواحدة في مأدبا)، حيث كانت المرحلة الأخيرة للمشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لمدة 12 عاماً، من تحقيق وفرات كبيرة في تكاليف الطاقة.

ويرى كابيتال بنك أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية، ومن خلال دمج الطاقة النظيفة في عملياته الأساسية وعلامته التجارية، فإنه لا يضع معياراً للممارسات التجارية المسؤولة فحسب، بل يساهم بشكل فعال في مستقبل أكثر استدامة للأردن.

ويتوافق هذا المشروع مع استراتيجية الاستدامة الشاملة لكابيتال بنك، التي يسعى من خلالها إلى دمج المنهجيات القائمة على الاستدامة البيئية والاجتماعية والحاكمية المؤسسية في عملياته الرئيسية وخدماته المصرفية ومشاركة المجتمع لتدعيم النمو المستدام، وبما يسهم في ترسيخ مكانة البنك على الصعيدين المحلي والإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك – أصدر تقريره الأول للاستدامة في العام 2022، حيث جاء متوافقاً مع المعايير والمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، ومنسجماً مع الخطط الوطنية لرؤية الأردن 2025، وخطة العمل الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025.