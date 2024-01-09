شراكة بين UWallet شبكة تنمية لتعزيز الشمول المالي والرقمي في المناطق النائية

وطنا اليوم:أعلنت شركة UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن عقد اتفاقية شراكة مع شبكة تنمية، شبكة التمويل الأصغر في الأردن، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي في المناطق النائية والبعيدة لریادة الأعمال، خصوصاً ما یتعلق بالمرأة والشباب على حد سواء في جمیع محافظات المملكة ، وذلك من خلال رقمنة الدفع ونشر الوعي بالحلول المالية الرقمية.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستقدم UWallet الدعم لشبكة تنمية في نشر الوعي عن الثقافة المالية، من خلال التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية، بالإضافة إلى عقد وتنظيم عدد من جلسات التوعية حول الشمول المالي، وفتح المحافظ الإلكترونية مما يضمن توسيع وتعزيز معارف الأفراد والشركات للفرص التي توفرها الحلول المالية الرقمية والاستفادة منها.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ UWallet الدكتور علاء نشيوات، “سعيدون بالشراكة مع شبكة تنمية لتعزيز الشمول المالي في المناطق النائية والبعيدة في أماكن تمركز الفرص. نحن نؤمن بأن الحلول المالية الرقمية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحسين حياة الناس في هذه المجتمعات، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وكفاءة في المجتمعات الريفية، وتزويدهم بالتكنولوجيا التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية.”

وأوضح الدكتور نشيوات، الجهود التي تقوم بها UWallet في سبيل توفير حلول مبتكرة للدفع الرقمي والخدمات المتنوعة الأخرى، معرباً عن أمله في أن تعزز هذه الشراكة الجديدة من قدرة الشركة على تحقيق تأثير إيجابي حقيقي وتحسين حياة الأشخاص الغير قادرين على الحصول على الخدمات المالية والمصرفية التقليدية.

من جانبها، قالت مدير عام شبكة تنمية نسرين الخصاونة أن التعاون المشترك مع UWallet سيسهل ويوفر الوقت والجهد لجميع العاملين في القطاع ، كما أثنت بالجهود التي تبذلها UWallet، لخدمة عملائها من خلال تقديم خدمات مالية رقمية بطريقة سهلة وآمنة وسريعة.

وأكدت الخصاونه أن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع UWallet ستدعم توجهات الشركتين وخططهما المستقبليتين في تحقيق الشمول المالي وبناء القدرات الرقميه لجميع الشرائح المجتمعيه في جميع انحاء المملكة تحديدا في المناطق النائيه و البعيده.