مورغان يعلق على قتل الاحتلال نجل وائل الدحدوح ويسأل: هل تدين حماس؟

وطنا اليوم:أثار تعليق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي يعرف بمطالبة ضيوفه في برنامجه الحواري بإدانة “حماس” قبل الخوض بمحاور أخرى حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على استشهاد حمزة الدحدوح نجل مراسل “الجزيرة” في غزة وائل الدحدوح، سخرية المؤثر الأمريكي-البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت.

وقال مورغان في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “مفجع. ومع ذلك، فهو (وائل الدحدوح) يقوم بعمله، حيث يقدم لنا الأخبار من منطقة حرب لا يستطيع معظم الصحفيين الوصول إليها”.

وأضاف واصفا مراسل “الجزيرة”، الذي فقد العديد من أفراد أسرته جراء عدوان الاحتلال، بأنه “رجل غير عادي”.

من جهته، أعاد تيت مشاركة تدوينة الإعلامي البريطاني، معلقا بالقول: “لكن هل تدين حماس؟”، في إشارة إلى سؤال مورغان المتكرر لجميع ضيوفه المناصرين للقضية الفلسطينية.

ليرد الإعلامي البريطاني على تيت، الذي استضافه في وقت سابق في برنامجه الحواري “غير خاضع للرقابة” للحديث عن عدوان الاحتلال، بالسؤال مجددا: “هل تدين حماس؟”.

وكان الاحتلال اغتال الصحفيين حمزة الدحدوح نجل مراسل “الجزيرة” في غزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا، خلال عملهما الصحفي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأحد.

وهذه الحادثة هي الثانية لوائل الدحدوح، التي يفقد فيها مزيدا من أفراد أسرته، حيث استشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال على منزلهم قبل نحو شهرين.