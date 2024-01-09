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السعودية: أعداد المعتمرين سجلت رقما تاريخيا في 2023

منذ 4 ساعات
السعودية: أعداد المعتمرين سجلت رقما تاريخيا في 2023

وطنا اليوم:قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إن المملكة سجلت زيادة تاريخية في عدد المعتمرين خلال العام الماضي بزيادة بلغت 5 ملايين وبنسبة 58 في المئة عن أعلى رقم سابق مسجل.
وأضاف الربيعة هلال افتتح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في السعودية، أن السعودية استقبلت 13 مليونا و550 ألف مسلم أدوا مناسك العمرة في 2023.
وأكد على رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ5 مليارات ريال (نحو مليار دينار أردني)، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.
ووقعت السعودية اتفاقية لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة مليارين و500 مليون ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.
وكشف نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، عن إطلاق تطبيق KSA Visa في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، للتأشيرات الإلكترونية الذي سيسهم في تسهيل حصول الحجاج على تأشيراتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة السفارة، مبيناً أن إصدار التأشيرات الإلكترونية أسهم في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التأشيرات المزورة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدا أن الوزارة تأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار وتعمل على معالجتها، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).


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