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بنك الإسكان يطلق حملة جوائز نقدية فورية على مشتريات بطاقات Visa الدفع المباشر

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان يطلق حملة جوائز نقدية فورية على مشتريات بطاقات Visa الدفع المباشر

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان حملة جوائز نقدية فورية (يومية وأسبوعية وشهرية)، لعملائه عند تنفيذ مشترياتهم المحلية أو الدولية عبر نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات Visa الدفع المباشر من بنك الإسكان بأنواعها، بحيث يمكن للعميل ربح إحدى الجوائز بشكل مباشر عند تنفيذ حركة المشتريات من خلال ارسال رسالة نصية من البنك للعميل تفيد بقيمة الجائزة بعد تنفيذ الحركة مباشرة.
وستقدم الحملة لعملاء البنك مستخدمي بطاقات Visa الدفع المباشر في عمليات الشراء نحو ألف جائزة نقدية، بواقع 10 جوائز يومية بقيمة 25 ديناراً لكل رابح، و4 جوائز أسبوعية بقيمة 250 ديناراً لكل رابح، وجائزتين شهريتين بقيمة 2500 دينار لكل رابح.
وتمنح الحملة فرصة الربح للعملاء حتى نهاية شهر آذار /2024 عند تنفيذ أي حركة شرائية باستخدام أي من بطاقات Visa الدفع المباشر المتميزة بمدى قبولها العالمي الواسع، بالإضافة إلى إمكانية ربح جائزة يومية وأسبوعية وشهرية كلما زاد استخدام البطاقات على حركات المشتريات.
وتأتي الحملة تقديراً من البنك لعملائه على ثقتهم ببطاقات الدفع المباشر من Visa بنك الإسكان، والتي تتميز بالسرعة والسهولة والأمان العالي، بالإضافة إلى الحماية الكبيرة التي توفرها عند التسوق عبر الإنترنت.


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