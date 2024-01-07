وقفة أمام السوق المركزي في عمان رفضا لتصدير الخضار للاحتلال

وطنا اليوم:نظم العشرات من المواطنين وقفة أمام السوق المركزي جنوب عمان، رفضا لما وصفوه بتصدير الخضار والفواكه إلى الاحتلال، وذلك بعد دعوات صدرت عن الملتقى الوطني لدعم المـقـاومة وحماية الوطن.

ورفع المشاركون لافتات كتبوها عليها “التطبيع خيانة”، و “أوقفوا التصدير إلى العدو الصهيوني”.

وكان وزير الزراعة خالد حنيفات، هاجم تجار الخضروات بالبلاد الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية.

وأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف “استحوا على حالكم شوي”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بموضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي بعد نشر مصادر عبريّة صوراً لصناديق تحوي منتجات أردنية من الخضار المصدّر حديثا.

في حين، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث والتسعين، مع قصف من الجو والبر والبحر، ليتواصل معه ارتفاع أعداد الشهداء.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.