أمنية في العام 2023: تعزز ريادتها في قطاع الاتصالات الأردني بتحقيق إنجازات نوعية

وطنا اليوم:لم يكن 2023 عاماً عادياً بالنسبة لشركة أمنية، فالإنجازات التي حققتها الشركة على مدار العام جعلت منه عاماً استثنائياً ومحطة مميزة في مسيرة عمل الشركة التي رسخت من مكانتها الرائدة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، وانعكس بالتالي على تفوقها في تقديم خدمات مميزة لعملائها الذين تجاوزوا الـ 3 ملايين مشترك لتستأثر بذلك على حصة مرموقة من سوق الاتصالات الأردني.

نجحت شركة أمنية وبتوجيهات من فريق الإدارة العليا الذي يترأسه فيصل قمحيه، في لعب دور رئيس في مشهد التحول الرقمي في المملكة، فكانت أول شركة اتصالات تطلق خدمات الجيل الخامس (5G) في الأردن، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز شبكة الاتصالات وشبكة الألياف الضوئية (الفايبر)، لتؤكد على التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها.

إطلاق خدمات الجيل الخامس

في شهر أيار من العام 2023، أعلنت أمنية عن إطلاق خدمات الجيل الخامس رسمياً في المملكة، وباستثمار يناهز الـ 400 مليون دولار على مدى خمس سنوات، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات يطرح هذه الخدمة تجارياً في كل من محافظة إربد والزرقاء والعاصمة عمّان ومن ثم في محافظة العقبة.

وجاء الإطلاق تجسيداً لرؤية أمنية في أن تكون السبّاقة في تقديم أحدث خدمات وتقنيات الاتصالات المبتكرة، خاصة وأن فوائد هذه التقنية التي سيستفيد منها الأردن في تسريع عملية تحوله الرقمي، إّذ لا تقتصر هذه التقنية على سرعات تنزيل وتحميل أسرع، وسرعة استجابة أقل، وإنما لديها القدرة على إحداث ثورة في قطاعات عديدة مثل؛ الصحة والنقل والتعليم والترفيه وغيرها.

وبنهاية عام 2023، بلغ عدد مواقع الجيل الخامس المجهزة بتقنية الـ 64T64R Massive MIMO ما يزيد عن 700 موقعاً، نظراً لأهمية هذه التقنية في خدمة عدد أكبر من المشتركين بنفس الوقت وبسرعات عالية جداً بالإضافة إلى دورها في تحسين جودة التغطية الخلوية في داخل المباني.

مواصلة التوسع في شبكة الألياف الضوئية وتطوير خدمات الـ” الفايبر”

واصلت شركة أمنية توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية “الفايبر” ، وشملت التوسعة مناطق جديدة في عدد من محافظات شمال وجنوب المملكة، ليصل عدد المنازل والمنشآت التجارية التي تمت تغطيتها إلى ما يقارب 1,4 مليون منزل ومنشأة تجارية.

وفي العام ذاته، أطلقت شركة أمنية، تقنية فايبر لكل غرفة، فايبر بلس، والتي توفر سرعات إنترنت عالية تصل إلى 2000 ميجابت بالثانية في جميع أرجاء المنزل دون انقطاع، وذلك عبر تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة بحرفية عالية. كما عملت أمنية على توفير سرعات فائقة على اشتراكات الفايبر تصل إلى 10000 ميجابايت، بالإضافة إلى طرحها لجهاز راوتر جديد مع عروض الفايبر يدعم تقنية الواي فاي “Wi-Fi 6” التي تعد الأحدث في نظام عمل الشبكات اللاسلكية، وبكفاءة أكبر ومستوى أمان أعلى.

إطلاق خدمة Voice over Wi-Fi لأول مرة في السوق الأردني

أعلنت أمنية عن إطلاقها لخدمة (VoWi-Fi) لأول مرة في السوق الأردني، حيث تتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية وتلقيها بوضوح تام، من خلال الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية “Wi-Fi”، إذ تتفعّل هذه الخدمة في حالة ضعف الإشارة الخلوية أو انعدامها وخصوصاً في المناطق النائية أو المباني السكنية العالية أو الطوابق السفلية.

توقّيع مذكّرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنيّة لتدريب وتأهيل الطلبة لسوق العمل

وقّعت أمنية وجامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، مذكّرة تفاهم تهدف إلى دعم طلبة الجامعة في سعيهم للحصول على تعليم تقني عالي الجودة وموجّه نحو السوق من خلال نظام تعاون أكاديمي صناعي متبادل.

بحيث ستوفّر أمنية تدريباً مهنيّاً لطلبة الجامعة وتدريباً خاصاً لخرّيجي برنامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منشآتهم في كل فصل دراسي بهدف تزويد الطلبة بتجربة حقيقيّة في مكان العمل لتنمية وتطوير مهاراتهم وتعزيز قابليّة توظيفهم في الشركات التي يتم التدريب فيها إن أمكن.

المساهمة بتوظيف مجموعة من الأردنيين بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل

أعلنت أمنية عن مشاركتها في البرنامج الوطني للتشغيل الهادف لتوفير فرص عمل للأردنيين، من خلال توظيف مجموعة من الباحثين عن فرص عمل في الشركة، بعد انقضاء فترة التدريب المتفق عليها في بنود البرنامج.

تطوير القدرات البشرية في شركة أمنية

واصلت شركة أمنية الاهتمام بتطوير قدرات موظفيها، سواء على مستوى الإدارة العليا من كبار الموظفين أو على مستوى الإدارة المتوسطة، واختار الرئيس التنفيذي للشركة أربعة من أعضاء الإدارة العليا للمشاركة في برامج تطوير القدرات الموجهة للقادة سواءً في كلية هارفارد أو كلية ستانفورد للأعمال، إذ أكمل رئيس الدائرة التجارية في أمنية بنجاح برنامج تطوير القادة في كلية هارفارد للأعمال خلال عام 2023، ويتوقع أن يكمل الموظفون الثلاثة الآخرون برامجهم في عام 2024. كما قامت أمنية في العام 2023 بترشيح ثلاثة موظفين يتمتعون بإمكانيات قيادية مستقبلية، للمشاركة في برنامج عالمي لتطوير القيادات، الذي نُفذ بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.

حلول وشراكات لتطوير الخدمات المقدّمة لقطاع الأعمال

افتتحت أمنية مركزها للأمن السيبراني وإدارة عمليات الشبكة، في مجمع الملك الحسين للأعمال. وجاء افتتاح المركز بعد دمج مركز أمنية للأمن السيبراني ومركز أمنية لإدارة عمليات الشبكة، في مكان واحد، ليتواءم مع الاتجاه العالمي الجديد في دمج عمليات الأمن السيبراني والخدمات المُدارة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وحماية بيانات العملاء بشكل أفضل، وتحسين جودة الاتصال، وزيادة الكفاءة.

كما جددت أمنية اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي، لمدة 3 سنوات إضافية، وذلك بهدف تهيئة البُنية التحتية اللازمة لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ورفع كفاءتها في أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري.

ووقعت أمنية وشركةCorporateStack، اتفاقية تعاون توفر أمنية بموجبها حلول تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة “Cloud ERP” لعملائها، التي تجمع بين نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS)، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، بالإضافة إلى برنامج متخصص بإدارة أصول الشركة وتتبعها والحفاظ عليها.

ووقعت أمنية وشركة إنتلا مذكرة تفاهم لتعزيز تقنية تحويل الكلام باللغة العربية في مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، إلى نصوص كتابية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة فاعلية التواصل وإعداد التقارير. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، أصبحت شركة أمنية شركة الاتصالات الوحيدة في المملكة التي توفر هذه التقنية في مراكز خدمة العملاء في المملكة.

وعقدت أمنية في العام 2023 شراكة جديدة مع شركة هواوي العالمية، تقوم بموجبها الشركتان بتطوير حلول الشبكات السلكية واللاسلكية المدارة وتوفيرها ضمن حلول الأعمال التي تقدّمها أمنية للشركات المتوسطة والكبيرة في السوق الأردني.

وضمن السياق ذاته، وقعت أمنية، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، للتعاون في مجال الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بشبكات الجيل الخامس (5G). وبموجب المذكرة، ستقوم شركة أمنية بترويج حلول ومنتجات شركة مايكروسوفت، السحابية والمتعلقة بالذكاء الصناعي، والأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس، في قطاع الأعمال في الأردن.

إنجازات على صعيد المسؤولية الاجتماعية

وبالإضافة إلى ما سبق، لم تُغفل أمنية عن دورها المجتمعي أيضاً، حيث واصلت الشركة تنفيذ مبادراتها النوعية الرائدة “فرصة” التي أطلقتها قبيل نهاية العام 2021، والتي تقوم بموجبها بترميم ساحات وملاعب مدرسية حكومية بكلفة تتجاوز مليون دينار أردني. وأنهت أمنية إعادة تأهيل ساحات وملاعب 7 مدارس حكومية في العام 2023، ليرتفع عدد المدارس التي استفادت من المبادرة إلى 17مدرسة، ويقدر عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 11 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لـ 45 ألف شخص من المجتمعات المحلية، حيث تعد هذه المبادرة من أهم مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة أمنية الداعمة للقطاع التعليمي في المملكة.

واستجابت شركة أمنية للجهود الإغاثية لدعم الأهل في غزة، حيث فتحت باب التبرعات لعملائها لصالح أهالي غزة المنكوبين، عبر برنامج UCoin، بالإضافة إلى تقديمها لدقائق مجانية لجميع عملائها، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم في مدن فلسطين كافة. وقدمت أمنية 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتمكينها من تجهيز المواد الإغاثية والطبية اللازمة لدعم الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وتوجت شركة أمنية أعمالها المجتمعية، بالإعلان عن فوز معرضها في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بدورتها الأولى للعام الحالي 2023 عن الفئة الفضية. حيث عملت أمنية بدءاً من العام الماضي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إعادة تصميم 16 معرضاً، حيث تم وضع منحدرات مع ملصقات تحذيرية، وتخصيص مساحة داخل المعرض لمستخدمي الكراسي المتحركة مع ملصقات إرشادية على الأرض، وتخصيص مكتب خاص للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين رمز خاص على جهاز الدور بالإعاقة، وتخصيص مؤشرات أرضية لاستدلال الأشخاص المكفوفين، بالإضافة إلى توفيرها مواقف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.