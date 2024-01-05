مدينة في تركيا تتضامن مع فلسطين بطريقة غير مسبوقة

وطنا اليوم:تضامنت مدينة دوزجة شمال غرب تركيا بطريقة غير مسبوقة مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة من نحو 3 أشهر على التوالي.

وأضاءت المدينة التركية إشارات المرور بعبارة “فلسطين حرة” دعما لأهالي قطاع غزة في ظل المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين أمام أنظار العالم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن دمار أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية.

ووثقت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام تركية، ظهور العبارة التضامنية على الأضواء الخضر في إشارات المرور في دوزجة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معارض وندوات ثقافية ومظاهرات عارمة ووقفات احتجاجية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن المقاطعة الشعبية الواسعة لكافة الشركات المرتبطة بـ”إسرائيل”.