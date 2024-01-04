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ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

منذ 4 ثواني
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-08-23 04:55:08Z | | ÎÍ

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي، وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء، نحو 3 بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأميركي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.


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