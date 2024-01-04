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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

منذ 43 ثانية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (1) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 150 مليون دينار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس الرابع من كانون الثاني/يناير، في حين يكون تاريخ التسوية في السابع من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، الموافق السابع من كانون الثاني/يناير 2029.


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