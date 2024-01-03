مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

وطنا اليوم:في إطار إسهاماتها المتواصلة لترسيخ وتعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية والعالمية بقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وجهودها المستمرة بتطوير المواهب الاحترافية وتقديم التوجيه والدعم للمحترفين واللاعبين والهواة ضمن أعلى المستويات العالمية؛ أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Joخلال عام 2023 عدّة بطولات رياضية إلكترونية تضمنت أكثر الألعاب الإلكترونية شُهرة وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم، إضافة إلى رعاية والمشاركة في أبرز الفعاليات بهذا القطاع.

وفي ظل ما يشهده هذا القطاع الواعد من نمو مُتسارع وأهميته في رفد الاقتصاد الوطني، ولتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية والعالمية؛ نظّم مركز زين للرياضات الإلكترونية وتحت رعاية سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية، التي أُقيمت بالتعاون مع لجنة الرياضات الإلكترونية على مدار3 أيام متواصلة بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة، وشملت 9 ألعاب، إذ هدفت هذه البطولة إلى تشكيل فريق أردني يمثل نواة للمنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة العالم التاسعة عشرة للرياضات الإلكترونية IESF)) في مدينة ياش في رومانيا، ودورة الألعاب الآسيوية (AG )بمدينة هانغتشو الصينية، حيث سلّم الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وبحضور الأمير عمر بن فيصل رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية، الجوائز لقادة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، والتي مثلّت الأردن في البطولات الدولية.

وشارك فرق المنتخب الأردني في بطولة الطريق إلى الألعاب الآسيوية (AG)التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية العام الماضي، حيث أحرز المركز الأول في لعبة AOV وحصل على الميدالية الذهبية، فيما حصل كل من علي العيساوي ومحمد العداسي وليث المهيدات وعمر السيف على المركز الثاني ضمن مشاركتهم في لعبة PUBG وحصدوا الميدالية الفضية، في حين حلّ الفريق الذي ضمّ جودت الخانجي وأحمد يوسف ووليد اسماعيل ومحمد العساف بالمركز الثاني في لعبة LOL وحصل على الميدالية الفضية في التصفيات، ومثّل المملكة في التصفيات الوطنية المؤهِّلة لمنافسات بطولة العالم التاسعة عشرة للرياضات الإلكترونية IESF))، فريق المنتخب الأردني ضمن لعبة Dota 2 والذي ضمّ كل من اللاعب عبدالله لباده وأنس حرزالله، وبر أِرف، ومحمد أبو العيس، كما شارك سيف الدين دبابنة ضمن لعبة Efootball ومحمد أحمد ضمن لعبة Tekken 7.

وحرصاً منها على دعم محترفي وهواة الألعاب الإلكترونية ورفد قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، واصلت شركة زين الأردن توظيف كافة حلولها وتقنياتها وخدماتها لإثراء تجربة المحترفين والهواة عبر تقنية الجيل الخامس 5G التي ستنقلهم إلى مستويات جديدة ومثالية تمكّنهم من الحصول على تجربة أفضل من حيث الجودة في البث والسلاسة أثناء اللعب نظراً لزمن الاستجابة المنخفض الذي توفره هذه الخدمة والسرعات القياسية التي تمنحها التي تصل إلى 10 أضعاف ما توفره شبكة الجيل الرابع.

وأقام مركز زين خلال العام 2023 عدداً من البطولات في الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً، والتي شملت “فالورانت” و” PUBG Mobile” و” FIFA 23″، شارك بها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من الأردن ودول عربية، تنافسوا على المراكز الأولى في كل بطولة، وحصلوا على جوائز نقدية وعينية قدمها المركز في مختلف بطولاته، كما أقام المركز في فرعه الكائن في نادي السيارات الملكي الأردني بطولة “فيفا 23” لأعضاء النادي ومنتسبيه، فيما حظيت البطولات التي بثها المركز عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة من قبل الجمهور والمهتمين بهذه الألعاب.

وقدّمت شركة زين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية الرعاية لفعالية اليوم المفتوح في جامعة الحسين التقنية لطرح برنامج تصميم وتطوير الألعاب الالكترونية في كليّة الحاسوب والمعلوماتيّة، وأقام المركز بطولة “فيفا 23” لطلبة الجامعة، كما قدّمت أيضاً رعايتها لنهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي أُقيمت في العاصمة عمّان وشهدت مُشاركة واسعة من عدّة دول.

وعلى الصعيد التثقيفي ونشر الوعي بمختلف المواضيع في مجال الرياضات الإلكترونية، أقام مركز زين للرياضات الإلكترونية ZainEsportsJo”” جلسة حوارية تثقيفية حول ماهية الرياضات الإلكترونية، وآلية تنظيم الألعاب الإلكترونية، ومجالها التنافسي في العمل والدراسة، ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والعالمي، قدّمها مستشار الرياضات الإلكترونية محمد كناكري، وعُقدت في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال.

ونظراً للاهتمام المحلي بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد أحد القطاعات الإبداعية والأكثر نمواً؛ قدمت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية الدعم لأكاديمية الرياضات الإلكترونية التي أطلقتها شركتا “ميس الورد” وIbmedia””، والتي تهدف إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الواعد، عبر دورات تدريبية متنوعة ما بين وجاهية وأخرى عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تُتيح للمنخرطين بها اكتساب مهارات جديدة في مجال إدارة الرياضات الإلكترونية وتنميتها، حيث يتمثّل دعم شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo بتمكين طلبة الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها، في إطار جهود المركز منذ تأسيسه في العام 2019 لرفد هذا القطاع وتأهيل المواهب الأردنية وتنميتها.