نتنياهو يهاجم جنوب إفريقيا عقب اتهامه بالإبادة الجماعية

وطنا اليوم:هاجم رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب اتهام جنوب أفريقيا وجه له بـ “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة بأنه “زائف”، وصف تعبيره.

ويأتي ذلك بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى يوم الجمعة في المحكمة الدولية (ICJ) ضد الاحتلال، بسبب عدوانها على غزة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، مهاجما جنوب أفريقيا “لا يا جنوب أفريقيا، ليس نحن الذين جئنا لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وأفادت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.

يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع، في الوقت الذي تستبسل فيه المقاومة الفلسطينية بضربها القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين والمقدسات.

وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع