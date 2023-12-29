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رغم تشديد الاحتلال.. 12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

منذ ساعة واحدة
رغم تشديد الاحتلال.. 12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى نحو 12 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة، وهو أكبر عدد من المُصلين يتمكن من صلاة الجمعة بالأقصى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ لم يتجاوز العدد في الجُمع السابقة نحو 5 آلاف كحد أقصى حسب دائرة الاوقاف الإسلامية.
وكانت دعوات أطلقها ناشطون مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه من أجل زيادة عدد المصلين فيه خاصة في يوم الجمعة.


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