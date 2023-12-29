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قصيدة القدس

منذ ساعة واحدة
قصيدة القدس

بقلم – سارة طالب السهيل

نادى زمانك فأغفري لزماني****** ياقدس أنت النور فى الأكوان
القبة الخضراء تنشر نورها ****** وعبيرها يسري بكل مكان
ياصخرة هام الفؤاد بقدسها ***** وبحبها تجري دما شريانى
شوقي إليك تروده إجلالة ***** محروسة بالذكر فى القرآن
قالوا الكتاب فقلت هذا مدخلي
**** والشعر قالوا قلت فى وجداني
لكن لم القول ياصم الدعا **** ولم إسار الشعر فى الميزان
أنا بنت هذا الشعب تعصف غضبتي *** وتبيد ناري ثائر البركان
صعد النداء إلى السماء ولاأرى ***** شمسا تضيء ولا هوى لطعان
واستنفر القلب الكسير أولي النهى ***** واضعيتا للحزم والإمكان
مامن مجيب فى صحارى ضيعتي ***** ( يالوعتى) ياخالق الأحزان
ياثورة النفس الأبية حلقي **** ياغضبة القلب الجسور تفاني
ضاع الكتاب وقد تمادى باطل ***** وشهوره تمضي بغير توانى
عام خلا عام تهود قدسنا ***** والموج يجرف ثابت الشطآن
بتنا حيارى فى دياجي هادر ****** وسفيننا خال من الربان
يا أيها الشعب المضيع قدره **** ماذا صنعت لشارد القطعان؟
ماذا ترجى من تماثيل بلا **** مجد ولاشرف ولاعرفان؟
فى جذوة القلب العصى إرادة **** للقدس تهفو والضمير يعاني
تزجى إليك الروح وهى مشوقة **** تسقي ثراك بعزة الإيمان
والقوم بين مطبع ومضيع ***** لا فكر يهديهم ولاعينان
ياقبضة الله المضيئة حطمي **** كيد الطغاة وجددي.. عنواني
أنا بنت يعرب لا أساوم نحلتي**** العشق للعلياء سر كياني
دارى وناري لايطاق لهيبها **** الفعل قولي والحسام لساني.


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