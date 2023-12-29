قصيدة القدس

بقلم – سارة طالب السهيل

نادى زمانك فأغفري لزماني****** ياقدس أنت النور فى الأكوان

القبة الخضراء تنشر نورها ****** وعبيرها يسري بكل مكان

ياصخرة هام الفؤاد بقدسها ***** وبحبها تجري دما شريانى

شوقي إليك تروده إجلالة ***** محروسة بالذكر فى القرآن

قالوا الكتاب فقلت هذا مدخلي

**** والشعر قالوا قلت فى وجداني

لكن لم القول ياصم الدعا **** ولم إسار الشعر فى الميزان

أنا بنت هذا الشعب تعصف غضبتي *** وتبيد ناري ثائر البركان

صعد النداء إلى السماء ولاأرى ***** شمسا تضيء ولا هوى لطعان

واستنفر القلب الكسير أولي النهى ***** واضعيتا للحزم والإمكان

مامن مجيب فى صحارى ضيعتي ***** ( يالوعتى) ياخالق الأحزان

ياثورة النفس الأبية حلقي **** ياغضبة القلب الجسور تفاني

ضاع الكتاب وقد تمادى باطل ***** وشهوره تمضي بغير توانى

عام خلا عام تهود قدسنا ***** والموج يجرف ثابت الشطآن

بتنا حيارى فى دياجي هادر ****** وسفيننا خال من الربان

يا أيها الشعب المضيع قدره **** ماذا صنعت لشارد القطعان؟

ماذا ترجى من تماثيل بلا **** مجد ولاشرف ولاعرفان؟

فى جذوة القلب العصى إرادة **** للقدس تهفو والضمير يعاني

تزجى إليك الروح وهى مشوقة **** تسقي ثراك بعزة الإيمان

والقوم بين مطبع ومضيع ***** لا فكر يهديهم ولاعينان

ياقبضة الله المضيئة حطمي **** كيد الطغاة وجددي.. عنواني

أنا بنت يعرب لا أساوم نحلتي**** العشق للعلياء سر كياني

دارى وناري لايطاق لهيبها **** الفعل قولي والحسام لساني.