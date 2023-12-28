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بايدن ينشر رقم هاتفه الشخصي ويطلب من الأمريكيين مراسلته مباشرة

منذ دقيقتين
بايدن ينشر رقم هاتفه الشخصي ويطلب من الأمريكيين مراسلته مباشرة

وطنا اليوم:تداول مغردون أمريكيون على نطاق واسع، تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أرفق فيها هاتفه الشخصي، وطلب مراسلته عبره.
وقال بايدن، في تغريدته: “إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302)، أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف”.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها بايدن رقم هاتفه، وسبق لمجلة بوليتيكو، أن قالت عام 2022، إن البيت الأبيض نشر رقم الهاتف ذاته، وطلب من الناس، مراسلة الرئيس حول تغيير العنف المسلح لحياتهم، لعرض الرئيس بايدن القصص في حفل بالبيت الأبيض، حول تشريع السلامة ضد الأسلحة قبل أن يصبح تشريعا.
ولفت المساعدون في البيت الأبيض، في حينه إلى أن الرئيس يستهدف الوصول إلى الجميع، عبر الهاتف الشخصي، والرسائل النصية تحديدا، بسبب اختفاء المستخدمين بفعل خوارزميات مواقع التواصل، ومعدلات فتح الرسائل والوصول، لذلك يفضلون الرسائل النصية التي يعد معدل الوصول فيها 100 بالمئة.
وقالت المجلة إن الحملات السياسية، غالبا ما تستخدم الرسائل النصية، لنشر المعلومات، لكن نشر هاتف بايدن، كان أمرا غير مسبوق، وعبارة عن فتح قناة اتصال جديدة من قبل البيت الأبيض، أمام الجمهور.
وأشارت إلى أن الرقم المنشور يعود إلى ولاية ديلاوير، مسقط رأس الرئيس، وهو ما يعني أنه رقمه الشخصي.


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