ابو السعود: مخزون المياه في الأردن يكفي لـ 6 ونصف مليون نسمة فقط

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري رائد ابو السعود، أن الأردن يعاني من عجز مالي في موازنته وعجز مائي مقارنةً مع زيادة حجم الطلب، حيث يكفي المخزون المائي فقط 6 ونصف مليون نسمة في ظل وصول التعداد السكاني إلى ما يزيد عن 11 مليونا.

وأضاف أبو السعود، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن أسباب كثيرة مثل الزيادة السكانية ووجود اللاجئين في الأردن وكميات الأمطار التي هطلت في السنوات الماضية، أدت إلى العجز المائي.

وعن الناقل الوطني، لفت إلى أن شركة واحدة تأهلت من أصل 5 شركات، بعدما طرحت الوزارة عطاء الناقل الوطني، موضحا أن 70 شخصًا يدرسون العرض الفني ليتم الانتهاء من الدراسة الفنية خلال أسبوعين.

وبين، أن 55 بالمئة من المياه المنتجة تذهب لقطاع الزراعة، متمنياً أن يقوم المزارعين بتطوير طرق الري.

ولفت إلى أن الوزارة رصدت 90 ألف حالة اعتداء على الخطوط الرئيسية، متطرقًا إلى أن شبكة الصرف الصحي في الأردن تعد من أطول الخطوط، إذ بلغت 36 محطة لإنتاج مياه للزراعة.

ويشار إلى أن موازنة الوزارة، 32 مليون دينار، بارتفاع 11 مليون دينار عن اعادة التقدير للسنة الحالية.