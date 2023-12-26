شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي الخليل

وطنا اليوم:استشهد شاب وفتى فلسطينيين، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب ابراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.