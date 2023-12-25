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هلالات : نسبة إشغال الفنادق في البترا تقترب من الصفر

منذ 3 ثواني
هلالات : نسبة إشغال الفنادق في البترا تقترب من الصفر

وطنا اليوم:تقلّ نسب الإشغال في الفنادق في البترا والعقبة والبحر الميت وعمّان عن 10%، نتيجة لـ”التأثير السريع” للحرب على غزة على القطاع السياحي في الأردن، وفق جمعية الفنادق الأردنية التي ناشدت الحكومة بالتدخل لدعم القطاع.
وأوضح نائب رئيس الجمعية حسين هلالات أن نسبة إلغاء الحجوزات وصلت إلى 90% منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن القطاع السياحي في وضع سيئ جدا، “يعني نسب الإشغال في فنادق البترا قاربت الصفر، وهي 4 و5 و7%”.
وفي حين “نسبة الإشغال في فنادق العقبة في حدود 5-7%، والبحر الميت 8% في أحسن الظروف، وكذلك عمّان”، على ما شرح هلالات.
وبحسب هلالات فإن “تأثير الحرب كان سريعا” على القطاع السياحي في الأردن، موضحا أن “حجم الضرر كبير ماديا ومعنويا”.
وتحدث عن إغلاق لفنادق في البترا والعقبة، لافتا النظر إلى أن فنادق “بدأت بتسريح العاملين فيها”. وحثّ في هذا الصدد، الحكومة، على “التدخل بأسرع ما يمكن”.
وقال إنه “إذا لم نستطع دفع الالتزامات التي علينا، الكل سيغلق…”.
هلالات توقع “عودة السياحة بشكل تدريجي حتى لو وقفت الحرب خلال أسبوع أو 10 أيام وستكون نشيطة”.

 


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