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وزيرة التخطيط ترجح ارتفاع المساعدات الخارجية للأردن إلى 4.2 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
وزيرة التخطيط ترجح ارتفاع المساعدات الخارجية للأردن إلى 4.2 مليار دولار

وطنا اليوم:قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الأحد، إن قيمة المنح الخارجية المتوقع الالتزام بها في الموازنة العامة للعام المقبل ستيلغ قرابة 724 مليون دينار.
وأضافت خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها، أن 599 مليون دينار من هذه المنح الخارجية هي منحة سنوية من الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضحت طوقان أن المساعدات الخارجية للأردن بلغت حتى شهر تشرين الثاني، نحو 3.4 مليارات دولار، متوقعة أن يرتفع الرقم إلى 4.2 مليارات دولار في حصيلة العام بأكمله.
وبينت أن الأردن حصل على 1.34 مليار دولار كمنح اعتيادية، و1.58 مليار دولار كقروض لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية، مشيرة إلى 508 ملايين دولار من المنح ذهبت لخطة الاستجابة للأزمة السورية وبنسبة 22.3%.
وأشارت طوقان إلى أن الوزارة ستعلن عن الأرقام النهائية للمساعدات الخارجية التي حولتها الدول والمنظمات المانحة للعام الحالي في نهاية شهر كانون الثاني المقبل.


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