الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشرية

الاستاذ الدكتور مصطفى محمد عيروط

أكاديمي واعلامي

شاركت في لجنه فرعيه شكلتها اللجنه الملكيه للاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه وكانت اللجنه الفرعيه برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي رئيس الجامعات الأردنيه والهاشميه ومؤته الأسبق وكانت عن الحاكميه في الجامعات وقدمت اللجنه الفرعيه توصيات مهمه وكانت الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه التي كانت برئاسة معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ووزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأسبق قد عملت جهداً و عملاً طويلاً شارك فيها ولجانها خبراء في التعليم العام والعالي وقد تم إعلان الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وجلالة الملكه رانيا العبدالله المعظمه ويمكن لمن يرغب الاطلاع على الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه ٢٠١٦-٢٠٢٥ المنشوره على الانترنت والجهود أيضاً في انجاز الأجنده الوطنيه واللجنة الملكيه لتطوير التعليم العام والعالي خاصة أن الأردن حقق انجازات ونجاحات في التعليم العام والعالي ومهيأ أن يكون مركزاً اقليمياً وعالمياً للتعليم العالي واقترح بحكم خبرتي ومتابعتي كمواطن أكاديمي وإعلامي وأتابع قضايا التعليم العام والعالي إعلاميا منذ عام ١٩٧٩ وقد أكون مخطئا في رأيي فاعتذر.

اولاً “إعلان عن سير تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه عبر اعلام وطني مهني.

ثانياً ” في الثمانينات والتسعينات كنت أتابع في برامجي الإذاعيه والتلفزيونيه خطة وزارة التربيه والتعليم للتخلص من الأبنيه المستأجرة وتأثرنا بما حدث في ١٩٩٠ وفي استقبال اللاجئين في عام ٢٠١١ واليوم كما علمت بوجود حوالي ٨٠٠ مدرسة مستأجره وفي رأيي بأن ذلك يحتاج إلى دعم مادي كبير وإلى إمكانية تحفيز القطاع الخاص لبناء مدارس ضمن المسؤؤلية الإجتماعيه أو السماح والتشجيع للإستثمار في بناء مدارس مهنيه وكتبت قبل مده عن معالي الأستاذ الدكتور محمد حمدان غنيمه وزير التربية والتعليم الأسبق رحمه الله الذي كان قد بنى وهو حي مدرسه في عين الباشا باسم والده المرحوم أحمد حمدان غنيمه ومدرسة باسم والدته المرحومه رئيسة السحار في القويسمه والآن يبنى باسمه كما علمت مبنى مهني في مدرسة النزهه المهنيه.

ثالثاً”لا شك في رأيي بأن الكورونا أثرت على نتائج العلوم والرياضيات وفي رأيي يمكن الاستماع إلى أراء حول المنهاج الحالي والسابق في العلوم والرياضيات وفي رأيي بأن الحاجة إلى مناهج مدرسيه ومواد جامعيه تتعلق في التربية الوطنيه وتاريخ الأردن والقضية الفلسطينيه والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسه في القدس ودعم الأردن لفلسطين بقيادتنا الهاشميه التاريخيه وما قدمه جيشنا العربي المصطفوي في كل شبر في فلسطين والدفاع عن الوطن جيشاً عربياً مصطفوياً وأجهزة أمنيه والانجازات والنجاحات التي تحققت وتتحقق في الأردن وبهدف في رأيي إلى تعزيز الأجيال ولاء وانتماء للوطن والقيادة الهاشميه التاريخيه وفي رأيي في إعادة النظر في التعليم عن بعد وتعزيز التدريس الوجاهي في الجامعات والمدارس.

رابعاً” في رأيي بأن التعليم المهني التطبيقي توليه الدوله أهميه فانشأت المدارس المهنيه ومراكز التدريب المهني ويحتاج في رأيي إلى إعادة هيكلة واقترح انشاء جامعه مهنيه في شرق عمان والاستماع إلى أراء حول الموضوع وإلى منهاج متطور وتدريب المعلمين ومدارس مهنيه متطوره مواكبة للتطورات المهنيه في العالم وإلى اعلام وطني مهني وتوجيه وطني فعال ويمكن أيضاً للقطاع الخاص أن يقوم بدور فعال في انشاء مدارس مهنيه أو أن يحول مدارس إلى مدارس مهنيه ويمكن للجامعات العامه والخاصه أن تنشىء مدارس مهنيه خاصة بأن التعليم المهني التطبيقي والتقني مطلوب في الداخل والخارج ويمكن جذب دعم من دول تدعم التعليم المهني التطبيقي في انشاء مدارس مهنيه متطوره وتطوير الحاليه إن كانت بحاجة أو بعضها لتطوير.

خامساً”هناك جامعات عامة يعاني بعضها من أزمه مالية في حين جامعات خاصه تحقق أرباح وتدفع الضرائب وتساهم في مسؤؤليه اجتماعيه وتطور برامجها والبنى التحتيه والخدمات والنقل وفي إدخال تخصصات وتخصصات مهنيه تطبيقيه وتقنيه وتنافس وطنياً وخارجياً وفي تصنيفات عالميه وتحقق التقدم المنافس وعليها إقبال كما حدث هذا العام فقد سجل في الجامعات الخاصه حوالي ٣٥ ألف طالب وطالبة ولها دور تنموي كبير وأقامت استثمارات كبيرة جداً وتقوم بتشغيل وبعثات وبدأ اقتناع شعبي كما اسمع في التوجه الدراسه في جامعات خاصه وخاصة بتنافسها في التشغيل بعد التخرج وهناك جامعات يأتيها طلبة عرب ومن داخل الخط الأخضر عام ١٩٤٨ في تخصصات مختلفه وخاصة في تخصصي العلاج الطبيعي والصيدله في حين أن الجامعات الحكوميه يتم دعمها سنوياً بحوالي ٧٢ مليون دينار من موازنة الدولة وتعلن وزارة التعليم العالي عن فتح باب الحصول على منح وقروض وهو قرار إيجابي من الدوله لدعم التعليم العالي وكما أذكر بأن الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه أوصت التدرج في إلغاء الموازي ويمكن في رأيي دراسة إيجاد بدائل لدعم الجامعات استعاضة عن الموازي ودراستها أن أمكن تطبيقها وفي رأيي بأن مجلس التعليم العالي وكله خبرات يمكن أن يستمع إلى أراء حول التعليم العام والعالي وفي رأيي بأن التعليم العام والتعليم العالي يحتاج إلى تغيير جذري إداري في اي مكان يحتاج بعد التقييم الذي في رأيي ليكون تقييماً دورياً في حده الأقصى سنة وأي تقييم لأي إداري كان تقييمه ضعيفاً أو متوسطاً فالأفضل في رأيي وللمصلحة العامة تغييره ونشر التقييم على موقع اليكتروني يرتبط بمجلس التعليم العالي والسماح بإبداء الآراء بأسماء واضحة والاسم الرباعي لأي منتقد نقداً بناء دون نسيان الانجازات والنجاحات التي نعتز بها في قطاع التعليم العام والعالي

للحديث بقيه.

حمى الله وطننا الأردن وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالةسيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين.