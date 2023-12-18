في يوم اللغة العربية .. لغة الضاد

دكتورة أسمهان ماجد الطاهر

تتميز اللغة العربية بصوتها الشجي، وبنيتها الإيقاعية، وصوتياتها الآسرة الجمال. الحروف غنية، المفردات عميقة، ومتنوعة وتقدم مجموعة واسعة من الاختلافات النغمية والتصريفات، مما يعزز جمال نطقها. إن جمال نطقها جعلها خيارا مفضلا في الإلقاء والتأليف الموسيقي.

تكمن أهمية اللغة العربية في الشعر والأدب والعلوم والجماليات في تقاليدها الأدبية الغنية، وجمالها اللغوي، وتأثيرها على اللغات الأخرى، ومساهماتها العلمية، وأهميتها العالمية.

اللغة العربية من اللغات التي أثرت بشكل كبير على اللغات الأخرى، وخاصة في مجالات العلوم والآداب. خلال العصر الذهبي الإسلامي، كانت اللغة العربية لغة الأعمال العلمية والفلسفية والأدبية التي ترجمت إلى لغات أخرى، مما أدى إلى الحفاظ على المعرفة والمساهمة في تطوير مختلف التخصصات.

لقد لعبت اللغة العربية دورا حاسما في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية وتعزيزها، وذاك من خلال الأدب والشعر والعلوم، فهو بمثابة وسيلة لنقل وإدامة التراث الثقافي والتقاليد.

إن مرونة اللغة العربية وعمقها تسمح للشعراء بالتعبير عن المشاعر والفلسفة والتعليقات الاجتماعية بطريقة فريدة وقوية. اللغة العربية لغة ذات تقاليد أدبية طويلة وغنية يعود تاريخها إلى القرون الماضية. إنها لغة القرآن مما منحها المكانة المقدسة.

اللغة العربية حظيت بأهمية عالمية خاصة، فهي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ويتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم. وهي أيضا اللغة الأساسية لأكثر من مليار مسلم. وتمتد أهميتها إلى ما هو أبعد من العالم العربي، مما يجعلها لغة مهمة للتواصل والتفاهم العالمي.

لقد قدمت اللغة العربية مساهمات كبيرة في المجالات العلمية مثل الرياضيات وعلم الفلك والطب والكيمياء. ولا تزل العديد من المصطلحات والمفاهيم العلمية تحمل أسمائها العربية الأصلية، مما يبرز تأثير اللغة في تقدم المعرفة الإنسانية.

لقد تجلى تأثير اللغة العربية على الحضارة الغربية في اللغة العلمية والرياضية التي نستخدمها اليوم. العديد من الكلمات العلمية باللغة الإنجليزية مستمدة من اللغة العربية: الكيمياء، الجبر، القلوية، الأنتيمون، الإكسير، الخوارزمية، التشفير.

إضافة لذلك أظهرت إنجازات الرسام والنحات الإيطالي ليوناردو دافنشي، والملقب بابو الهندسة المعمارية، وليوناردو فيبوناتشي عالم الرياضيات الفرنسي، التأثير العربي على الدراسات الرياضية في الجامعات الأوروبية.

إن الخصائص الفريدة للغة العربية جعلت منها لغة ذات أهمية كبيرة عبر التاريخ وتستمر في تشكيل جوانب مختلفة من التعبير والمعرفة الإنسانية. وتبقى لغة الضاد الاجمل، وقد قال الشاعر أحمد شوقي في مدح لغة الضاد: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.

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