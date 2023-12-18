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النواب يقرأون الفاتحة على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح

منذ 4 ساعات
النواب يقرأون الفاتحة على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة. وأضاف الصفدي: باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وادعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.


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