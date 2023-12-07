وكلاء السياحة يشتكون من شراء المواطنين تذاكر الطيران إلكترونيا

وطنا اليوم:بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، خلال لقائها اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر، تحديات القطاع وسبل حلها.

وأكد اليعقوب، ضرورة تذليل التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول جذرية لها، لافتاً إلى أهمية تهيئة بيئة سياحية منافسة عالمياً، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.

وبين أن القطاع السياحي يعاني العديد من التحديات خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار، داعياً إلى تشخيص الواقع السياحي للمملكة، والعمل على إيجاد حلول له.

من جهته، استعرض رئيس الجمعية سهيل هلسه وأعضاء مجلس الإدارة، خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الجمعية، أبرز التحديات التي تواجه المكاتب السياحية والخطورة الواقعة عليها جراء المنافسة غير المشروعة.

وأشاروا إلى معاناة التذاكر المباشرة التي يقوم المواطنون بشرائها من المواقع الإلكترونية، وعدم وجود أي تمثيل رسمي لشركات الطيران الأجنبي للرد على استفسارات المسافرين ومشاكلهم.

وأكد أعضاء لجنة السياحة النيابية، تقديم كل الدعم لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها، داعين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنتي السياحة النيابية، والاقتصاد والاستثمار، لبحث مشاكل القطاع السياحي وإيجاد الحلول لها