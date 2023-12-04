بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

اكاديميه الشرق الاوسط للطيران تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

منذ ساعة واحدة
اكاديميه الشرق الاوسط للطيران تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

وطنا اليوم:انضمت اكاديميه الشرق الاوسط للطيران الى عالم البطاقات الذكية بالاتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة واعضاء الهيئة التدريس والإدارية إلى “بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات”.
واكاديميه الشرق الاوسط للطيران رقم 20 التي تستفيد من هذه الخدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان في القطاع المصرفي المحلي.
ووقع الاتفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي الاستاذ كمال البكري وعن اكاديميه الشرق الاوسط للطيران المدير العام محمد معين مسعود .
ونجح بنك القاهرة عمان في تحقيق شراكة حقيقية ناجحة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم العالي التي تصب في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، وتخدم أبناءه ومؤسساته.
والبطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات يستفيد حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق الجامعة المختلفة بالإضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن حاملها من الدفع بواسطتها في جميع نقاط البيع داخل الاردن وخارجه والشراء عبر الأنترنت والسحب النقدي.
كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه البطاقات من خلال فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال اكشاك الدفع الالكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الاكاديمية في المستقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة بتمكين حاملها من الحصول على خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:15

مشوقة يسأل الحكومة عن استقبال مؤسسة تتعامل مع إسرائيل

15:56

جيش الاحتلال: القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها في شمال غزة

15:47

أطفال يصرخون من تحت الركام : نحن أحياء .. لكن لا حياة لمن تنادي

15:19

كلية الإعلام بجامعة البترا تستضيف ندوة لمدير مكتب الجزيرة في الأردن

15:13

طالب عمان الأهلية زيد مصطفى يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”

15:09

أمام سمو ولي العهد: التفرغ العلمي في الجامعات الأردنية !

15:07

مجلس الأعيان يدعو لتقديم شكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

14:39

القبض على شخص أشعل النار بمركبة النائب جميل الحشوش

14:25

شيوخ ووجهاء عشائر السبع بالأردن: نسير خلف الملك دفاعا عن الأردن وفلسطين

14:22

المدن الصناعية الأردنية : اتفاقيتين لإقامة مباني صناعية جديدة في مأدبا الصناعية

14:17

إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسيف

14:13

الخدمات الطبية: 500 شخص عدد كوادر المستشفيات الميدانية في فلسطين

وفيات
وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023