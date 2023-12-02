لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمة

بسم الله الرحمن الرحيم

{{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ *أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}}

آل السلايمة بعيون دامعة وقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعون بمزيد الحزن وعميق الأسى الشابة المرحومة بإذن الله تعالى

“حنان حسن السلايمة”

وسيتم تشييع جثانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم السبت من مسجد الأردن في الزرقاء

إلى المقبرة الهاشمية (مقبرة السلايمة)

ــ تقبل التعازي في منزل والدها الكائن في الرزقاء الجديدة خلف فندق الجوابرة

إنا لله وإنا إليه راجعون