شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة

البقاء لله عز وجل ( يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) الثالث بسم الله الرحمن الرحيم

تتقدم عشيرة الرواشدة في كافة أنحاء المملكه عامة ، وخاصة أبناء العشيرة في بلدة قميم / لواء الوسطية _ اربد ، بعظيم وجزيل الشكر والتقدير ، لكل من قدم التعزية في وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجه (مريم عبد عبدالله الرواشدة / ام صالح ) زوجة المرحوم باذن الله تعالى الحاج ابراهيم عبد الرحمن الرواشدة •حيث نتقدم نحن أبناء العشيرة جميعا بعظيم الشكر والامتنان إلى أصحاب المعالي، والعطوفة والسعادة، وأعضاء مجلسي الاعيان والنواب والسفراء الأردنيين، ولكافة المسؤولين في كافة المواقع الرسمية، وإلى الأصدقاء في الدول العربية الشقيقة والصديقة.

وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة كافة، من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك العامه والإعلاميين، ومدراء وموظفي الشركات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء وأساتذة الجامعات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، لتعازيهم الصادقة، سواء بالمشاركة في تشييع الجثمان أو الحضور إلى ديوان عشيرة الرواشدة في بلدة قميم أو النعي عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال إرسال البرقيات والإتصال الهاتفي. كما ونتقدم بوافر الشكر إلى الاهل والانسباء والعزوة من أبناء عشائر لواء الوسطية وكافة محافظات المملكة وكل من واسانا في مصابنا , فقد كان لتعزيتكم النبيله لنا ابلغ الأثر في نفوسنا ….فإليكم خالص الشكر منا المقرون بصادق الود والوفاء …والله نسأل أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة … كما ونبتهل للمولى عز وجل أن يجنبكم كل مكروه…ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

شكر الله سعيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء وإنا لله وإنا اليه راجعون.