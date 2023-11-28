بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

على قيد وحدة!!

منذ ساعة واحدة
على قيد وحدة!!
بقلم: د. ذوقان عبيدات
 علمت أن المحادثات بين الحزب الديموقراطي الاجتماعي، وحزب  تيار التنمية والتحديث على وشك النجاح، والاتفاق على بناء حزب واحد أكثر قوة، وبانتظار الحزب المدني الديمقراطي.
  وبرأيي؛ إن نجاح الحزبين في الاتحاد، ناتج عن عوامل عديدة، في مقدمتها:
– التاريخ النضالي لأعضاء الحزبين، بوصفهما من أصول حزبية عريقة، بعيدة عن اللملمة، والتكويش، والوعود،”وبدنا فزعتك معاليك”.
– عراقة قيادات الحزبين: السياسية، والفكرية، ونضج تجاربهما النضالية السابقة، ما يعطيهم فرصة أكبر لمعرفة معنى النضال الحزبي، بخلاف أحزاب الدولة. 
– قوة نفوذ الأعضاء الحزبيين في كلا الحزبين، ما جعل القرار بأيدي القواعد الحزبية الفاعلة.
– اقتناع قيادات الحزبين بدور الشباب الحزبي المستقبلي، من دون فرض وصاية هرمية عليهم. فالعلاقات البينية داخل الحزبين هي علاقات أفقية شبكية، وليست علاقات سلطوية فوقية. ولديّ من الأدلة على مشاركتي بأنشطة حزبية معهما من دون علم القيادات. وقد سبق لي أن كتبت عن هذا قبل شهور.
– وحياتنا السياسية بحاجة إلى حزب”يساري” قوي، يعطي نكهة مهمة إلى جانب حزب قومي قوي، يعيدان الألق-م ع الأحزاب اليسارية القائمة حاليّا.
   ولعل المطلوب من الأحزاب الديموقراطية واليسارية والقومية، إعطاء صورة مشرّفة للحزبية، بعيدًا عن الانتهازية الحزبية التي ضمت معظم الانتهازيين، وصائدي الفرص، وأشخاصًا من دون ملامح ووجوه.
  مخاض ما قبل الاندماج بين الحزبين، أقل صعوبة من الانطلاق معًا للعمل الحزبي الشبابي، وإذا لم تتحدثوا مع الشباب، فقد يتحدث معهم غيركم، من دون أن نعرف من هو هذا “الغير”! التطرف؟ ربما، التيارات الانتهازية؟ ربما! 
التيار الديموقراطي، إذا ما انضم إليه الحزب المدني الديموقراطي أيضًا، سيكون حزبًا فاعلًا يستطيع إعادة الألق الحزبي في خمسينات القرن الماضي، وربما استطاع أيضًا تنظيف الساحة الحزبية من “الكائنات” الحزبية ذات الخاتم الحكومي!!
فهمت عليّ جنابك؟!

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

10:59

حاخام يهودي يفجر مفاجأة حول نتنياهو

10:54

%5 حجم دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة

10:24

ضبط اعتداءات غير مشروعة في الرصيفة لتزويد 150 منزلا بالمياه

10:01

وفيات الثلاثاء 28-11-2023

09:56

الاحتلال يفرج عن 30 طفلا و3 أسيرات فلسطينيات ضمن صفقة التبادل

09:46

أسرى إسرائيليين: التقينا السنوار

09:37

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في رام الله

09:30

260 فلسطينيا اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

09:21

الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة

09:18

وزير الخارجية: إنكار حق الفلسطينيين بالوجود إرهاب

09:12

مصدر حكومي: انتقال حملات المقاطعة للعشوائية تهدد المئات بفقدان وظائفهم

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023