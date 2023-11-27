توسيع الشراكة بين مؤسسة إيليا نقل وشركة 180 درجة للاستشارات والتدريب

وطنا اليوم – وقّعت مؤسسة ايليا نقل وشركة مائة وثمانون درجة للاستشارات والتدريب، (180 Degrees for Empowering People) اتفاقية لتوسيع الشراكة والتعاون بين الجانبين بهدف دعم وتمكين الشباب الجامعيين.

وبحسب الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة عضو مجلس الإدارة، إيليا غسان نقل، وعن شركة مائة وثمانون درجة للاستشارات والتدريب ، الشريك المؤسس عدي بقاعين، ستقوم الشركة بتغطية رسوم دراسة أحد الطلبة الذين يتم اختيارهم بناء على أسس ومعايير محددة، بالإضافة إلى إشراك الطالب في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراته وتأهيله لدخول سوق العمل تحت إدارة مؤسسة إيليا نقل.

وقال نقل عقب حفل توقيع الاتفاقية إن الشراكة مع شركة مائة وثمانون درجة للاستشارات والتدريب بدأت بتقديم تدريبات للطلبة لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل، مشيرا إلى أنه بهذه الاتفاقية توسعت تلك الشراكة لتشمل تقديم منحة جامعية لأحد الطلبة.

ونوّه إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودعم المجتمعات المحلية في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقه، مثمناً لشركة مائة وثمانون درجة للاستشارات والتدريب مساهمتها مع مؤسسة إيليا نقل في دعم وتأهيل الشباب وتمكينه بمختلف المهارات.

وأكد أن مثل هذه الشراكات تساند عمل المؤسسة لاستدامة أنشطتها وتوسيع قاعدتها، وبالتالي إفادة عدد أكبر من شباب اليوم الواعد لعالم الغد وتمكينهم للنهوض بمجتمعاتهم.

من جهته قال البقاعين, “إن هذه الشراكة تأتي لأيماننا بالدور الذي تقوم به مؤسسة إيليا نقل في دعم وتمكين وتدريب الطلاب لتمهيد الطريق أمامهم من أجل مستقبل أفضل, وهذه الرؤية تتماشى مع رؤية شركتنا وهدفها في تمكين الأخرين على الصعيدين الشخصي والعملي”.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمعية في تقديم ما بوسعه من أجل المساهمة في رفعة وطننا الغالي.

وأعرب البقاعين عن فخره بالشراكة مع مؤسسة إيليا نقل، منوها الى تطلعه لاستمرار هذه الشراكة في السنوات القادمة.