UWallet تطلق خدمة السحب النقدي عبر رمز الاستجابة السريعة QR في محطات المناصير

وطنا اليوم:تنفيذاً لرؤيتها المتمثلة في توفير حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، أطلقت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، لعملائها خدمة السحب النقدي عبر رمز الاستجابة السريعة QR في جميع محطات المناصير.

تأتي هذه الخدمة المبتكرة والجديدة كجزء من خطة UWallet لتوسيع شبكة وكلائها في مجال السحوبات النقدية وتحسين تجربة عملاء ومستخدمي المحفظة.

يعد دمج تقنية رمز الاستجابة السريع QR في عملية السحب النقدي عن طريق تطبيق UWalletعلى الهاتف المحمول خطوة مهمة لتبسيط هذه العملية وجعلها أكثر سرعة وسهولة، حيث يمكن للمستخدمين ببساطة مسح رمز الاستجابة السريع الذي يتم عرضه على أجهزة نقاط البيع المتواجدة في محطات المناصير والحصول على الأموال بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شبكة محطات الوقود الواسعة التابعة للمناصير للمستخدمين مواقع مريحة لتحويل رصيدهم الرقمي إلى نقود ورقية.

وفي تعليقه على هذه الخدمة، قال الرئيس التنفيذي لـ UWallet الدكتور علاء نشيوات:”نعمل مع محطات المناصير لتوفير مواقع ملائمة لعملاء UWallet لتحويل رصيدهم الرقمي إلى نقود فعلية بكل سهولة وسرعة.

وأضاف الدكتور نشيوات: “إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة لتلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم المالية، هو جوهر عملنا في UWallet ،وهذه الخدمة الجديدة هي خطوة هامة في رحلتنا لتوفير تجربة مصرفية مبتكرة وشاملة لهم”.

من جانبه، أعرب مدير عام المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير، عن سعادته بهذه الشراكة معUWallet الرائدة في تقديم الخدمات المالية في المملكة، موضحاً أن هذه الشراكة ستسهل على عملاء المحفظة تجربة عمليات السحب النقدي من خلال رمز الاستجابة السريع QR.