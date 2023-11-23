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الفنان رامي الخالد في ذمة الله

منذ ساعة واحدة
الفنان رامي الخالد في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، الفنان رامي الخالد، مساء اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية، وفق عائلته.
وقدم الفنان الراحل رامي الخالد الألوان التراثية، وحظي بشعبية كبيرة، وشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بأكثر من نسخة، وسبق له أن شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية مثل؛ صيف عمان، ومعظم المناسبات الوطنية، ومهرجان “هانوفر”، في ألمانيا، ومهرجانات في الإمارات، وقطر، ولبنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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