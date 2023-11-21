القيسي : القطاع السياحي منيع وسيتجاوز انخفاض الحجوزات

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، إن الوزارة تعمل على الترويج المباشر للسياحة في الأردن والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، على الرغم من المحيط الملتهب والحروب.

وأكد خلال مناقشة لجنة السياحة والآثار النيابية خطط واستراتيجية وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أن سنة 2023 تعتبر سنة الامتياز للقطاع السياحي عقب ارتفاع جميع الأرقام بما يزيد عن 25% بحسب المستهدف.

وكشف القيسي ؛ أن الأرقام طرأ عليها بعض المتغيرات خلال شهر أكتوبر وبدأت بالانخفاض خلال شهر نوفمبر عقب انخفاض نسب الزوار والحجوزات الفندقية، لكن القطاع يمتلك مناعة وسيتجاوز الأحداث الحالية كما تجاوز غيرها خلال العقود الماضية.

ولفت أنه وبسبب الأحداث الحالية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قامت 3 شركات طيران بإلغاء رحلاتها، وتم مخاطبتهم لتصويب الأوضاع من الناحية الاقتصادية والقانونية بشكل مجدي ينعكس على الأردن إيجابًا.

واستعرض مدى إصرار الأردن على عقد جميع المؤتمرات السياحية بموعدها دون إلغائها او إرجائها بسبب الأحداث، وتم عقد العديد منها المتعلق بسياحة المغامرات والدينية وأخرى عن السياحة بشكل عام.

وأضاف؛ هيئة تنشط السياحة تعتبر الذراع الترويجي والتسويقي للأردن والمناطق السياحية، وتعمل بشكلٍ مستمر لاستقطاب السياح وتعزيز دور السياحة بدعم الناتج المحلي الذي يبلغ 14.6 من الإجمالي بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وتابع القيسي ؛أن العاملين الأردنيين بالقطاع السياحي بلغ عددهم 57 ألفا وهناك ما يزيد عن 4 أضعاف هذا الرقم يعملون بشكل غير مباشر، وهذه الأرقام تعزز فكرة أن القطاع السياحي يعمل بجدارة.

وأشار إلى أن رصيد الأردن من القطع السياحية يبلغ 350 ألف قطعة سياحية، وهناك مركز “النويجيس” لحفظ المقتنيات الأثرية وإعادة صيانتها ومركز لتدريب السواعد الأردنية لإعادة ترميم المواقع السياحية والقطع الأثرية.

وتناول بعض الأرقام التي تتحدث عن إغلاق منشآت تعمل في القطاع السياحي، حيث أُغلق 12 مكتبا سياحيا لكن تم فتح 73 آخرين وأُغلق فندقين فتح 23 فندقًا جديدًا بالإضافة إلى إغلاق 21 مطعمًا أبوبها في مناطق سياحية ، و تم فتح 96 مطعمًا جديدًا