أمنية تعقد برنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر لموظفيها

وطنا اليوم:في خطوة رائدة تنسجم مع استراتيجية الشركة في توفير فرص التعلّم والتطوير لموظفيها، عقدت شركة أمنية بالتعاون مع شركة Coleago الاستشارية برنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر لموظفيها Mini MBA، وذلك في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 2-5 تشرين الأول الماضي، بهدف تلبية احتياجات السوق وقطاع الأعمال من خدمات ومنتجات الاتصالات.

وبحسب بيان صحفي صدر عن شركة أمنية، حقق البرنامج نجاحاً كبيراً، إذ ارتفع متوسط المعرفة في تخصص إدارة الأعمال لجميع المشاركين من 27% قبل البرنامج إلى 84% بعد إكمال البرنامج، ما يعكس جودة وفاعلية المحتوى والتدريب الذي تم تقديمه.

وقد تم تصميم البرنامج الذي قدّمه مختص يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إدارة الأعمال، ليناسب ديناميكيات سوق الاتصالات ومتطلبات الأعمال الخاصة بشركة أمنية.

وقالت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية، ديانا السعيدي: “صممنا برنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر Mini MBA حصرياً لتمكين موظفينا الموهوبين ومنحهم الفرصة لحضور مثل هذه التجربة التعليمية التحويلية. نحن ملتزمون برعاية وتعزيز مهارات موظفينا، وضمان بقائهم في طليعة صناعة الاتصالات المتطورة باستمرار، معربة عن تقديرها لشركة Coleago الاستشارية على تعاونها مع شركة أمنية في عقد هذا البرنامج المهم.

ويتمحور برنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر حول مجالات التركيز الرئيسية الحاسمة لنجاح صناعة الاتصالات، بما في ذلك الإستراتيجية والتسويق، والجوانب المالية، واعتبارات التكنولوجيا، ودراسات الحالة العملية، حيث ضمن نهج البرنامج حصول المشاركين على فهم شامل لمواءمة وظائفهم مع أعمال الشركة في قطاع الاتصالات.

وأشاد الموظفون الذين شاركوا في البرنامج بأهمية عقد دورات وبرامج تدريبية مماثلة لبرنامج الماجستير المصغر في إدارة الأعمال، لمساهمته في الارتقاء بخبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم العلمية التعليمية، إلى جانب اطلاعهم على مفاهيم جديدة، خاصة في الجوانب المالية، التي وفرها البرنامج والمحاضرين فيه، إلى جانب المواءمة الوظيفية لأعمال شركات الاتصالات، بهدف تمكين الموظفين في نهاية المطاف من تطوير استراتيجيات خاصة في صناعة الاتصالات، وحل المشكلات التي تواجههم في العمل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية تحرص وبشكل دوري على عقد البرامج والدورات التدريبية لموظفيها لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم وكفاءتهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والابتكار وتحسين رضا العملاء، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية.