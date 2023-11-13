العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : عندما يهب الرجال لتلبية النداء .. مجلس الأعيان نموذجاً

في المواقف المفصلية التي تمر بها الأوطان، تبقى العين ترقب رجالات البلد، ومؤسساته على مختلف تخصصاتها، ففي اللحظات الفارقة، فإن ما هو مفترض أن تذوب المناصب والمراكز و”الكراسي” في ثنايا أحرف “الوطن” الذي يعتمد في الظروف الصعبة على “أكتاف” أبنائه المخلصين.

ولأن فلسطين، وأهلها، هم أخوة المصير والدم، فإن رياح أزمة غزة، هبت على كل جنبات الأردن، كيف لا وهذا البلد هو السند على مر التاريخ، لأهل فلسطين الحبيبة، فكما أن الأفراح واحدة، فإن الآهات والآلام، هي واحدة أيضاً، فما من منزل، على طول الأردن وعرضه، إلا وخالج الحزن سكانه، فكأن الشهيد هناك، هو هنا، وكأن الدماء التي تسيل هناك، تسيل هنا، وهذا ما أكد عليه، ولأكثر من مرة وفي كل مناسبة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، الذي كان صوت فلسطين الأول منذ أطل العدوان برأسه على الأهل في القطاع المكلوم.

ولأن مجلس الأعيان هو جزء أصيل من مؤسسات الأردن الدستورية، ولأنه يضم أبناء مخلصين لهذا الوطن ومليكه وعرشه، فقد هبوا ليلبوا نداء الأهل في غزة العزة سواء بالتأكيد على المواقف السياسية الثابتة للأردن وقيادته، أو من خلال مد يد العون للأهل هناك، وعليه، وانطلاقاً من روح التضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، الأردني والفلسطيني، فقد قدم المجلس دعماً مالياً من صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضائه، كمساعدات إنسانية طارئة دعماً للأشقاء في غزة، ففي حين يولي المجلس أهمية خاصة للعمل الاجتماعي والإنساني، فكيف إذا كان صوت المنادي هم الأهل في القطاع.