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منهاج جديد فرضته المقاومة في مدارس العرب

منذ ساعة واحدة
منهاج جديد فرضته المقاومة في مدارس العرب

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان مدرسي في مدرسة الرواد في البقاع اللبناني ، توضح أثر عملية طوفا _الأقصى في تغيير المناهج في مدارس العرب وصورة أخرى لإجابة أحد الطلبة على سؤال في منهاج يخص سلطنة عمان .
ورقة الامتحان أظهرت صورة للناطق الرسمي باسم كتائب الأقصى ” أبو عبيدة ” وسؤال حول شخصيته وما تعنيه هذا الشخصية للطالب.
وسؤال آخر حول معركة طوفان الأقصى ونتائجها التي حققتها .
الصورة الثانية لمنهاج من سلطنة عمان ، يسأل فيه المؤلف الطالب عن الشخصية التي يحلم أن يكون مثلها ، لتكون إجابته على صفحة كتابه ” أبو عبيدة” لأنه يدافع عن فلسطين


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