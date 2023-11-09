منهاج جديد فرضته المقاومة في مدارس العرب

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان مدرسي في مدرسة الرواد في البقاع اللبناني ، توضح أثر عملية طوفا _الأقصى في تغيير المناهج في مدارس العرب وصورة أخرى لإجابة أحد الطلبة على سؤال في منهاج يخص سلطنة عمان .

ورقة الامتحان أظهرت صورة للناطق الرسمي باسم كتائب الأقصى ” أبو عبيدة ” وسؤال حول شخصيته وما تعنيه هذا الشخصية للطالب.

وسؤال آخر حول معركة طوفان الأقصى ونتائجها التي حققتها .

الصورة الثانية لمنهاج من سلطنة عمان ، يسأل فيه المؤلف الطالب عن الشخصية التي يحلم أن يكون مثلها ، لتكون إجابته على صفحة كتابه ” أبو عبيدة” لأنه يدافع عن فلسطين