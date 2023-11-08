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ابوزيد : ثلت القوة المدرعة للاحتلال تم خسارتها على المحور الشمالي الغربي قرب مخيم الشاطئ

منذ 3 ساعات
ابوزيد : ثلت القوة المدرعة للاحتلال تم خسارتها على المحور الشمالي الغربي قرب مخيم الشاطئ

وطنا اليوم –  قال المحلل العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد بان قوات الاحتلال لازالت عالقة في مستنقع مخيم الشاطئ على المحور الشمالي الغربي ولم تنجح بالتقدم جنوب الشاطئ رغم اعلان وزير الدفاع الاحتلال انه تم محاصرة غزة .

واكد ابوزيد ان التدمير في مدرعات الاحتلال عللي وحسب ما رشح من معلومات تم توثيق 42 دبابة اي ان ثلث القوة المتقدمة على احد المحاور فد تم تدميرها اي ان احد المحاور اصبح عاجزا عن خوض معركة هجومية ناجحة وتوقع ابوزيد ان ذلك يبدو انه في المحور الشمالي الغربي .

وشرح ابوزيد اسباب الاعلان عن اصابة افراد من وحدة كاركال واسقط ذلك على طرق التزويد و الامداد .

 


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